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MSB: Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu

20 Mart 2021 14:13

MSB'den yapılan açıklamada, "Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu. PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedef imha edildi" denildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'e roketlerin düşmesinin hemen ardından TSK tarafından saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara "cezalandırma atışları" gerçekleştirildi.

Suriye'den atılan roketlerin Kilis'e düşmesinin ardından "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği" bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü

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