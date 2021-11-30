MSB: F-35'lerle ilgili talebimizi ABD tarafına ulaştırdık, değerlendirme aşamasında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-35'lerle ilgili ikinci toplantının 2022 yılının başında ABD'de yapılacağı belirtti. Yapılan açıklamada, "Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında" ifadeleri kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MSB kaynakları, Dedeağaç'ta son dönemde ABD'de tarafından yapılan "yığınaklanmaya" ilişkin soru üzerine, "ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Stratejik intikal, lojistik faaliyetleri olarak icra edilen faaliyetlerdir. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak"

ABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgilerle birlikte F-35 konusundaki görüşmelere yönelik soru üzerine bakanlık kaynakları, "Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre’ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" bilgisini paylaştı.

F-35'lerle ilgili ilk toplantının 27 Ekim'de Ankara'da yapıldığını hatırlatan kaynaklar, "İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak" diye konuştu.