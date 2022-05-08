MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir Komutanlığı'nın sosyal medya hesapları bulunmadığı, açılmış hesapların sahte olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Anıtkabir Komutanlığı'nın sosyal medya hesapları bulunmadığı ve açılmış hesapların sahte olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir. Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye 'https://anitkabir.tsk.tr' adresinden ulaşabilir, 360 derece sanal tur yapabilir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz."