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Çevre

MSB: Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız Isparta’nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor

04 Ağustos 2021 14:08

Millî Savunma Bakanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın Isparta Çandır'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağladığını duyurdu. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız; Isparta’nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor." denildi. 

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