MSB: Beşi Rusya, biri Libya uyruklu altı kişi Suriye'den yasadışı yollardan girmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, beşi Rusya, biri Libya uyruklu olmak üzere altı kişi Suriye'den yasadışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."