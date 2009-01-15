MR teknolojisinde devrim

IBM firmasının geliştirdiği yeni MR teknolojisiyle bedendeki proteinler, virüsler bile görülebilecek.



Bilgisayar devi IBM, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniğini, bugün kullanılan MR’lardan 100 milyon kat güçlü hale getirdiklerini duyurdu.



Stanford Üniversitesi bilim insanlarıyla ortak yapılan çalışmada geliştirilen MR tekniği, insan bedenindeki protein, virüs, bakteri ve diğer biyolojik unsurların üç boyutlu olarak görüntülenebilmesi imkânı tanıyacak. MR teknolojisinde kullanmak üzere geliştirilen bir mikroskobun çok küçük miktarlarda bile manyetizmayı tespit edebilecek üstünlükte olduğu belirtildi. IBM, görüntüleme tekniğinin organik maddeye zarar vermeden hücre yüzeyinin altına nüfuz edebileceğini açıkladı. Teknik kullanılarak sadece 18 nanometre büyüklüğündeki bir virüs incelenebildi.

