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Kültür-Sanat

Mr. Robot'un yıldızı Freddie Mercury'i canlandıracak

Freddie Mercury'nın 25. ölüm yıldönümünde gerçekleşecek projenin yönetmenlik koltuğuna Bryan Singer oturacak

08 Kasım 2016 02:20

"Mr. Robot" dizi film serisiyle Emmy ödülüne layık görülen Mısır asıllı Amerikalı aktör Rami Malek, biyografi-dram türü filmde "Queen" müzik topluluğunun efsane vokalısti Freddie Mercury'ı canlandıracak.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 20th Century Fox film şirketi projenin kesinlik kazandığını ve yönetmenlik koltuğuna Bryan Singer'in oturacağını açıkladı. Senaryoyu Anthony McCarten kaleme alacak. Yapımcılığını ise Graham King, Brian May ve Roger Taylor üçlüsü üstlenecek.

Freddie Mercury'nın 25. ölüm yıldönümünde gerçekleşecek proje için öncelikle ünlü komedyen Sacha Baron Cohen düşünülmüş ancak "Queen" topluluğunun elemanları buna karşı çıkmıştı.

Rami Malek

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