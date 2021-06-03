"MRNa aşıları, yıllık hatırlatıcı doza ihtiyaç olmadan Koronavirüs'ten koruyabilir"

Bilim insanları, Koronavirüs'e karşı mRNA aşılarının, düzenli aralıklarla hatırlatıcı dozlar uygulanması ihtiyacını düşürecek kadar koruma sağlayabileceğini tespit etti. Aşıların uzun süreli koruyuculuğuna dair bulgular gören bilim insanları, daha fazla araştırma yapılması ve mutasyonların dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

AP'de yer alan habere göre, mRNA yöntemi kullanarak yapılan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının koruma süresine ilişkin araştırmalar sürerken, uzun süreli koruma sağladıklarına dair kanıtlar artıyor.

Pfizer ve Moderna, yıllık hatırlatıcı dozların gerekebileceğini belirtip üretimi hızlandırırken, her ülkede hangi aralıklarla hatırlatıcı doz uygulanabileceğine ayrıca karar verilecek. Bilim insanları da hatırlatıcı dozların gerekliliğine dair fikirlerini sundu.

"Vücut, Koronavirüs'ü tanıyacak"

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne danışmanlık yapan aşı uzmanı Dr. Paul Offit "Her yıl hatırlatıcı doza ihtiyacımız olursa şaşırırım" dedi. Offit, vücudun bağışıklık sisteminin Koronavirüs'ü tanıdığını, bu nedenle antikorlar azalsa dahi, savunma sisteminin virüsle karşılaşırsa yeniden harekete geçeceğini söyledi.

İki doz yapılan bu iki aşı, bağışıklık sağlamak için virüsün genetik kodunu mesajcıyla insan hücresine göndermeye, mesajcının hücreleri koronavirüsteki diken proteinini üretmeye yöneltmesine, böylece bağışıklık sisteminin antikor üretmesiyle T hücrelerinin enfekte hücreleri yok etmesine dayanıyor. Ancak uzun süreli koruma sağlamanın kesinleşmesi için daha fazla araştırma gerektiği ve koronavirüs mutasyonlarının nasıl evrimleşeceğini görmek gerektiği belirtildi.