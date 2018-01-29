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Yaşam

MR cihazına sıkışarak öldü

Hindistan'da MR cihazına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti; 2 kişi gözaltını alındı

29 Ocak 2018 19:56

Hindistan'da yakınını görmeye gittiği hastanede, oksijen tüpüyle MR (Manyetik Rezonans) odasına giren 32 yaşındaki Rajesh Maru, cihazın manyetik çekimine kapıldı. MR cihazına sıkışan adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak MR teknisyeninin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mumbai şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Rajesh Maru isimli adam, tedavi gören yakınını görmek için hastaneye gitti.

Maru, ziyareti sırasında rutin kontrolleri yapılan yakınına yardım etmek için oksijen tüpüyle MR odasına girdi.

Elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkıştı ve orada hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Maru'nun itirazına rağmen teknisyen, "MR cihazı çalışmıyor bir şey olmaz" diyerek genç adamdan oksijen tüpü ile içeri girmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma açan polis, MR teknisyeninin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. 

Olayın yaşandığı hastane yönetimi ise konuyla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

 

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