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MP5'li paylaşım yapan AKP Gençlik Kolları üyesi serbest

MP5 ile fotoğraf çekinen ve gözaltına alınan AKP’li serbest bırakıldı

16 Haziran 2017 18:41

Düzce'de MP5 ile çektirdiği fotoğrafı, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notuyla sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan AKP Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aybek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatma kararı ardından MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaşmışyı. Aybek'in, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notuyla paylaştığı fotoğraf tepki çekmişti.

Serbest bırakıldı

Yaklaşık 6 saat sonra fotoğrafı silen Aybek, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından dün gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aybek, bugün adliyeye sevk edildi. Av bayisinde hatıra amacıyla çektirdiği fotoğraftaki silahın kurusıkı olduğunu ileri süren Aybek, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest 

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