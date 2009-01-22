MP4-24 Hamilton'ı memnun etti

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yeni sezonda kullanacağı MP4-24'ün ilk testinden olumlu izlenimlerle ayrıldığını söyledi.



F1 tarihinin en genç şampiyonu Hamilton, Vodafone McLaren Mercedes'in yeni aracı MP4-24'ü ilk kez Algarve testinin üçüncü gününde kullandı.



81 tur tamamlayan İngiliz pilot için günün tek olumsuzluğu, sabah seansında pist üzerindeyken motorunun stop etmesi oldu.



"Takımla yeniden birlikte çalışmak iyi geldi" diyen Hamilton, "sanki hiç ara vermemiş gibiyim. İnsan hemen rutine geri dönüyor" ifadelerini kullandı.



İki ay önce dünya şampiyonu unvanını aldığı Brezilya yarışından bu yana Formula 1 aracı kullanmadığını belirten Hamiltonx, "yine de hiç yabancılık çekmedim, herşey çok çabuk biçimde yerine oturdu" dedi.



Piste çıkan beş pilot arasında üçüncü iyi zamanı elde eden İngiliz pilot, şu anki tur zamanlarının hiçbir önem taşımadığını ve sezon için gösterge olamayacağını vurguladı.



Hamilton, "ilk testte hedef sadece yeni araca ve kurallara alışmak, mühendislere izlenimlerimizi anlatmaktır, hızlı turlar atmak değil" diye konuştu.



MP4-24'ten memnun kaldığını belirten Hamilton, "kış aylarında önemli ilerlemeler sağladık, Avustralya Grand Prix'si öncesinde aracı geliştirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



Önümüzdeki birkaç haftayı çok yoğun bir çalışma temposu içinde geçireceklerini ifade eden McLaren pilotu, maliyetleri kısma tedbirleri kapsamında testlerin azaltılmasına dikkat çekerek, "bu yüzden testlerin önemi iyice arttı. Artık bir test gününe daha çok şey sığdırmalıyız" şeklinde konuştu.

