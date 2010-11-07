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Çevre

MP3'le saka avladılar

Kahramanmaraş'ta 2'si Suriye uyruklu 4 kişi, kaçak olarak saka avlarken yakalandı.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Kahramanmaraş'ta MP3'ten saka sesi dinleterek 100 sakayı ağlarla yakalayan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yakalanırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta 2'si Suriye uyruklu 4 kişi, kaçak olarak saka avlarken yakalandı. Yakalanan kişilerin avladıkları 100 saka doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı beldesinde, av yasağı olan bölgedeki bir ayçiçeği tarlasında kuş avı yapıldığını gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Bölgeye giden jandarma ekibi, Suriye uyruklu M.S. ve M.N.Z. ile Kilisli oldukları belirlenen S.Ç. ve M.M.Ç'yi gözaltına aldı. Zanlıların avlayarak 2 kafese koyduğu 100 sakaya da el konuldu.

Zanlıların MP3'e kaydettikleri saka sesiyle, avlandıkları bölgedeki sakaları ağlarla kurdukları tuzaklara düşürdükleri belirlendi.

Avladıkları kuşları kaçak yollardan Suriye'ye götürecekleri belirlenen 4 zanlıya, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlilerince toplam 45 bin 488 lira para cezası uygulandı. Zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürü Hüseyin Çanak yaptığı açıklamada, 4 kişiye kaçak av yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladıklarını belirterek, kaçak avlananların kendilerine ya da jandarmaya bildirilmesini istedi.

Çanak, el konulan sakaları yeniden doğaya bıraktıklarını bildirdi.


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