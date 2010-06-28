MP3 dinlerken öldü

T24- Balıkesir'in Manyas ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, “MP3 çalar' dinlerken aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapıldığı iddia edilen genç kızın göğsünde duran cihazın da hazar gördüğü tespit edildi.







Bursa Anadolu Lisesi 2'nci sınıfa geçen Kübra Nur Aydıner, okulların kapanmasıyla birlikte tatilini geçirmek için Manyas'ın Çamlı Köyü'nde oturan dedesi Mehmet Süzen'in evine geldi. Bugün öğle saatlerinde kuzeni 18 yaşındaki Fatmagül Süzen dizüstü bilgisayarın kablosunu şarj etmek üzere prize taktı. Bu sırada Kübra Nur Aydıner, bilgisayara bağladığı mp3 çalar ile şarj olan bilgisayarı göğsünün üzerine koyup, bir yandan müzik dinlemeye başladı.



İddiaya göre, bu sırada elektrik voltajındaki dalgalanma nedeniyle Kübra Nur Aydıner'in sol göğsü üzerindeki cihaz kontak yaparak genç kızın elektrik akımına kapılmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle yataktan fırladığı öne sürülen Kübra Nur Aydıner, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Manyas Cumhuriyet Savcılığı, elektrik kontağıyla parçalanan bilgisayarı ve mp3 çaları incelemeye alırken, elektrik çarpması sonucu parmakları da parçalandığı görülen genç kızın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Remzi Çınar, genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kullandığı cihazların incelenmesi gerektiğini söyledi.