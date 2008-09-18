Mozart'ın bilinmeyen bir partisyonu bulundu

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Uluslararası Mozart Vakfı araştırmacısı Ulrich Leisinger, tek nüsha halindeki nota kağıdını Mozart'ın yazdığından şüphe edilmediğini ve "gerçekten önemli" olduğunu söyledi.



Leisinger, bestenin ilk taslağı olarak nitelediği partisyonun, Fransa'nın batısına düşen Nantes kentindeki bir kütüphanenin arşivinde bulunduğunu belirtti.



Kütüphane yetkililerinin partisyonun gerçekliğini kanıtlamak için vakıftan yardım istediğini kaydeden Leisinger, "Kesinlikle Mozart'ın el yazısı" diye konuştu.

