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Kültür-Sanat

Mozart'ın bilinmeyen bir partisyonu bulundu

Fransa'da bir kütüphanede ünlü besteci Mozart'ın daha önce bilinmeyen bir partisyonu bulundu.

18 Eylül 2008 03:00

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Uluslararası Mozart Vakfı araştırmacısı Ulrich Leisinger, tek nüsha halindeki nota kağıdını Mozart'ın yazdığından şüphe edilmediğini ve "gerçekten önemli" olduğunu söyledi.

Leisinger, bestenin ilk taslağı olarak nitelediği partisyonun, Fransa'nın batısına düşen Nantes kentindeki bir kütüphanenin arşivinde bulunduğunu belirtti.

Kütüphane yetkililerinin partisyonun gerçekliğini kanıtlamak için vakıftan yardım istediğini kaydeden Leisinger, "Kesinlikle Mozart'ın el yazısı" diye konuştu.

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