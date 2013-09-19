Moussa Sow Fenerbahçe'den ayrılabileceğini açıkladı

27 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Ersun Yanal ile yaşadığı problemden dolayı kadroya giremeyen Sow Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu açıklayarak ayrılabileceğini söyledi.

Senegal basınına konuşan Sow, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve sarı-lacivertli formayı 1.5 senedir gururla üzerinde taşıdığını söyledi.

Sadece ligin ilk haftasındaki Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen Senegalli yıldız, Sivas ve Kasımpaşa maçlarında kadroya bile girememişti.

27 yaşındaki oyuncu, ''Şu an takımdan ayrılmanın planlarını yapmıyorum. Ancak geleceğin neler getireceğini bilemezsiniz. Açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe'de kendimi çok iyi hissetmiyorum. Belki inşallah gelecek yıl ayrılacağım. Ancak bu konuda kesin konuşmuyorum, belki diyorum. Şimdilik Fenerbahçe'nin bir oyuncusu olduğumu ve burada kaldığımı söylemeyi tercih ediyorum. Sonrasını göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Drogba'ya mesaj gönderdi

Arsenal'e elenerek Şampiyonlar Ligi'nin ve sonrasında da Avrupa Ligi'nin dışında kaldıklarını belirten Sow, hayal kırıklığını da gizlemedi.



Sarı-lacivertli futbolcu, ''Arsenal'e karşı her şeyi yaptık ama başarılı olamadık. Avrupa'da bulunamamak bizim için büyük bir zarar oldu'' dedi.

Dünya Kupası elemelerinde play-off turunda Fildişi Sahili ile karşılaşacaklarını da hatırlatan Sow, Drogba ve arkadaşlarından korkmadıklarını söyledi. Yıldız futbolcu, ''Geçtiğimiz yıllarda bize karşı kazandıkları zaferlerin rövanşı olacak. Hatalarımızdan çok şey öğrendik ve dersimizi aldık. Fildişi güçlü bir takım ama onları eleyebilecek güce sahibiz'' yorumunu yaptı.