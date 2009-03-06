Mourning'e selam, yola tam gaz devam

Sezonun oyuncusu: Pau Gasol

Arizona'nın yakan güneşi: Shaquille O'Neal

Miami'nin unutulmayacak Ateşi Zo

Yenilmez Los Angeles Lakers üst üste iki maç kaybetti ki bu iki maçı da ligin vasat takımlarına kaybetti. Mehmet Okur'lu Utah Jazz fırtına gibi eserken Arizona çölünde Shaq yakmaya devam ediyor.Phoenix Suns'da nerdeyse herkes sakat ve oynamıyor. Ama tam bu dönemde Shaq (belki de gerek duyduğu için Ya da zorunda kaldığı için) maç.ları domine etmeye başladı. 3 gün önce haftanın panoromasında öne sürdüğüm savın hala arkasındayım. Utah Jazz son 1,5 haftadır harikulade basketbol oynuyor. Öyle ki rakip takımların taraftarları bile içten içe hayranlık duyuyorlar.Lakers'ta Kobe yine eski moduna döndü ve sayı makinesi rolüne büründü. Pau Gasol ise hayatının sezonunun oynuyor. Hatta bu sezon lige damgasını vuran oyuncu açık ara Pau Gasol'dur. Ama geride bıraktığımız hafta kimse aittir derseniz alacağınız cevapta hepiniz hem fikirsinizdir...Shaquille O'Neal. Bu arada Alonzo Mourning'e de bir parantez açacağız.tam bir sene önce Lakers'ın Pau Gasol'u nasıl transfer ettiğini hepiniz hatırlarsınız. NBA tarihinin en büyük hırsızlığı olarak da hatırlanabilir. Ama Gasol bir takıma ancak bu kadar yakılşır. Bir oyuncu geldiği yeni bir takımın sistemine ne kadar hızlı adapte olabilir? Ya kısa sürede olsa bile ne kadar uyum sağlayabilir?Pau Gasol bu konu için gerçek bir anektoddur. O belki de Phil Jackson'ın üçgen sisteminin en iyi oynayan oyuncu durumunda. Pau Gasol Memphis'teyken takımın birinci yıldızıydı. Ama şu bir gerçek ki Lakers'ta ikinci yıldız olmasına rağmen daha verimli oynuyor. Gasol takımda yegane adam olduğunda biel bu kadra verimli ve yönlü oynamıyordu.Ama bu sene Gasol gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Sayı atıyor, ribaunt çekiyor, asist yapıyor, blok yapıyor, top çalıyor ve top sürüp oyun kuruyor. Ancak bir mutfak robotu bu kadar sayıda özellik taşır. Gasol'dan bu konuda bahsetmek istedik. Çünkü Lakers'ın bugünlerdezirvede oluşuıunn tek bir nednei vardır..Pau Gasol... çünkü Gasol'suz Kobe, Lakers'ı ancakl playoff'lara sokabilmişti. Ama Gasol Lakers'a sezon ortasında katılmasına rağmen takımının adını NBA Final'ine yazıdırdı. Şampiyonluk? Elbette bu sene en büyük ve en ciddi hedefi...bir zamanlar pota altında bir maçın dengesini tamamen bozan, ligin en dominant oyuncusu Shaquille O'Neal yaşı ilerleyince tabi ki aynı etkiyi sürdüremedi. Ama bu sene Shaquille O'Neal, özellikle Amare ve Nash'in sakatlığı sürecinde adeta şov yapıyor. Eski günlerden jenerikler izlettiren Shaq, hala istediği zaman bir maçı nasıl domine edebileceğini gösterdi. Özellikle geçen pazar günkü Lakers-Suns maçında şov yapan Shaq, eski takımı ve takım arkadaşına da göz dağı vermiş oldu. Yaşı kaç olursa olsun, herkes gördün ki O'Neal'ın Shaq'ası yok. Yine pota altını duman ediyor, yine maçın dengelerini bozuyor. Zaten bu sene Steve Kerr'ün tüm çabasına rağmen Suns playoff'lara girerse bilin ki bu Shaq'ın sayesinde.Alonzo Mourning ya da kısaca 'Zo' Miami Heat'in gelmiş gelmiş en büyük büyük efsanesi...hatta Miami'nin halk kahramanı desek abartmış olmayız. Yıllarca Miami Heat için ter dökmüş ardından böbrek rahatsızlığı için basketbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Yaşaması bile mucize olan Mourning'in basketbola dönmesi inanılacak gibi değildi.Zaten Miami seyircisi bu adamın bu yönüne hasta oluyorlar. Gerçek bir savaşçı. Wade ile Shaq'li kadroda kariyerinde şampiyonluğa ulaşmıştı. Hatta unutanlar varsa kısaca hatırlatayım. 2006 NBA Finaller'inde Dallas Mavericks'e karşı son maçlarda savunmada gösterdiği efor ve ateş hepimizi hayran bırakmıştı. Ve geçen sene basketbola veda eden Mourning artık ölümsüzleşti. Miami Heat tarafından emekli edilen Mourning'in forması artık American Airlines Arena'nın tepesinde asılı olacak ve arenaya gelen her insan önünde saygıyla hatırlayacak. Alonzo Mourning...Miami'nin unutulmayacak ateşi.