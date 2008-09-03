Mourinho'nun ağzı kulaklarında

İnter teknik direktörü Jose Mourinho, Porto’dan transfer edilen Ricardo Quaresma’nın gelişi sonrası mutluluğunu dile getirdi. Mourinho’nun yaz boyunca kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncu, transfer sezonunun son gününde İnter’e transfer olarak Portekizli teknik direktörü sevindirmeyi başardı.



Transfer sonrası Special One’a konuşan Mourinho, Quaresma’nın İnter’e çok şey katacağına inandığını söyledi. “Ricardo’yu uzun süredir istiyordum. Sonunda transferi bitirebildik.” “İnter’e geldiğim zaman üç oyuncu istemiştim. Amantino Mancini, Quaresma ve Frank Lampard.”

“Yönetim Lampard için elinden geleni yaptı ancak oyuncu gelmek istediği zaman Muntari’nin transferini bitirmiştik.”



“Başkana, Marco Branca ve Gabriele Oriali’ya teşekkürlerimi sunuyorum.” “Quaresma, taktiğim açısından çok önemliydi. Artık kadrom tamamlandı.” “Onun İtalya Süper Kupası finalinde oynamasını çok isterdim ancak sezon sonunda şampiyon takım kadrosunda olacağına inanıyorum.”

