Mourinho'ndan Guardiola'ya: Onun kel bir kafası var

Barcelona ve Real Madrid’ı çalıştırdıkları dönemde sık sık rekabet içine giren Jose Mourinho ile Pep Guardiola yolları ayrılmasına rağmen birbirleriyle polemiğe girmeye devam ediyor.

UEFA‘nın her yıl düzenlediği Elit Teknik Direktörler Forumu, iki başarılı teknik adamın gerginliğine sahne olmuş ve oldukça ses getirmişti. Ancak Mourinho’nun forumdan sonra sarf ettiği sözler Avrupa medyasında büyük yankı uyandırdı.

Koray Durkal'ın Hürriyet'teki haberine göre, Mourinho yaptığı açıklamada Guardiola’ya ateş püskürürken, “Yaptığınız işten keyif alıyorsanız saçlarınız dökülmez. Onun kel bir kafası var. Guardiola futboldan keyif almıyor” diye konuştu. Guardiola’nın bu hakarete cevap verip vermeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Her şey çim tartışmasıyla başladı!

İkili arasındaki gerilim forumda söz alan Guardiola’nın çimler hakkında yaptığı yorumla başladı. Pep Guardiola “Bence stadyumdaki çimler 3 cm daha kesilmeli ve ve boyu 1.5 cm olmalı. Saha zemini de maçtan hemen sonra sulanmalı. Bu şekilde topun daha hızlı hareket etmesi sağlanır. Taraftarlar da seyir zevki yüksek maçlar izler” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından konuşmaya başlayan Mourinho oldukça sert cevaplar verdi. Mourinho, meslektaşını saygısızlıkla suçlarken, “Bunlar tamamen saçmalık. Herkesin kendi oyun anlayışı var. Her takım topun daha hızlı hareket etmesini istemeyebilir. Buna saygı duyulması lazım. Futbol sahalarında ne kadar çok oyun stili olursa o kadar ilgi çekici olur” şeklinde konuştu.