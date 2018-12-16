Mourinho'dan Salah'a: O bir nükleer güç

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, eski oyuncusu Muhammed Salah'a övgüler yağdırdı.

Chelsea'de teknik direktörlük yaptığı sırada Salah'ı Chelsea'ye transfer eden fakat istediklerini alamayan Mourinho, oyuncunun yıllar içerisinde inanılmaz bir değişim kat ettiğini söyledi.

"Fiziksel olarak eskiden hızlı ve kırılgan bir çocukken, şimdi ise hızlı ve güçlü bir adam" diyen Mourinho, "Basel'den Premier League'e gelmek oyuncuyu etkiledi, psikolojik olarak zor durum. Şimdi ise her yerde, her takıma karşı oynayabilir" ifadesini kullandı.

Mourinho sözlerini şöyle tamamladı:

"Barcelona'ya gidebilir, Madrid'e gidebilir ve şunu diyebilir 'Benim adım Mo-Mo Salah ve hiç kimseden korkmuyorum.' Dünyanın en iyi oyuncularından birisi ve şu an Liverpool için o bir nükleer güç."