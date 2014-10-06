Mourinho ve Arsenge Wenger birbirine girdi

İngiltere Premier Lig’in 7. haftası, Londra derbisine sahne oldu. İngiltere Premiere Ligi'nde Chelsea, sahasında, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Arsenal’i ağırladı. Arsenal’in Fransız hocası Arsene Wenger ile Chelsea’nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, ilk yarıda Gary Cahill’in, Alexis Sanchez’e müdahalesinin ardından sürtüştü.

Stamford Bridge’deki mücadelede Maviler, 2-0’la güldü. Galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Eden Hazard ve 78’de Cesc Fabregas’ın asistinde Diego Costa attı. Sezon başında Atletico Madrid’den alınan Brezilya asıllı İspanyol forvet Costa, ligdeki 9. golünü kaydetti. Karşılaşmaya iki menajerin kavgası damga vurdu.

Wenger ile Mourinho, ilk yarıda Gary Cahill’in, Alexis Sanchez’e müdahalesinin ardından sürtüştü. Wenger, sarı kart çıkan pozisyonda Cahill’in ihraç edilmesi gerektiğini belirtmek için saha kenarına geldi. Mourinho, Wenger’e yerine geçmesi yönünde işaret yapınca ortalık karıştı. İtişmeye başlayan iki teknik adamı, araya giren hakem uyardı. Ayrıca Wenger, Mourinho’yu 12. randevuda da yenemedi. Mourinho, Wenger’in Arsenal’i önünde 12 sınavda 7 galibiyet ve 5 beraberlik almış oldu