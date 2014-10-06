T24 LogoT24 Logo
Spor

Mourinho ve Arsenge Wenger birbirine girdi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal-Chelsea maçı iki efsane hocanın kavgasına sahne oldu

06 Ekim 2014 17:09

İngiltere Premier Lig’in 7. haftası, Londra derbisine sahne oldu. İngiltere Premiere Ligi'nde Chelsea, sahasında, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Arsenal’i ağırladı. Arsenal’in Fransız hocası Arsene Wenger ile Chelsea’nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, ilk yarıda Gary Cahill’in, Alexis Sanchez’e müdahalesinin ardından sürtüştü. 

Stamford Bridge’deki mücadelede Maviler, 2-0’la güldü. Galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Eden Hazard ve 78’de Cesc Fabregas’ın asistinde Diego Costa attı. Sezon başında Atletico Madrid’den alınan Brezilya asıllı İspanyol forvet Costa, ligdeki 9. golünü kaydetti. Karşılaşmaya iki menajerin kavgası damga vurdu.

Wenger ile Mourinho, ilk yarıda Gary Cahill’in, Alexis Sanchez’e müdahalesinin ardından sürtüştü. Wenger, sarı kart çıkan pozisyonda Cahill’in ihraç edilmesi gerektiğini belirtmek için saha kenarına geldi. Mourinho, Wenger’e yerine geçmesi yönünde işaret yapınca ortalık karıştı. İtişmeye başlayan iki teknik adamı, araya giren hakem uyardı. Ayrıca Wenger, Mourinho’yu 12. randevuda da yenemedi. Mourinho, Wenger’in Arsenal’i önünde 12 sınavda 7 galibiyet ve 5 beraberlik almış oldu

ETİKETLER

mourinhoarsene wengerarsenalchelseakavgaefsanetartışmaingilterepozisyonbirbirine girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24