Mourinho: Türk futbolcularla ilgilenmiyorum çünkü...

Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Chelsea'de teknik direktör Jose Mourinho "Birçok üst düzey Türk futbolcuyu biliyorum. Ancak onlarla ilgilenmiyorum çünkü Türkiye'de futbolculara çok fazla ücret ödeniyor" dedi.

Chelsea'de teknik direktör Jose Mourinho ve takımın oyuncusu Gary Cahill basın toplantısı düzenledi. Mourinho ve Cahill'in açıklamaları şöyle:

'Türk futbolculara ilgilenmiyorum'

Jose Mourinho, "Drogba ile ileride çalışmayı umut ediyorum. Birçok üst düzey Türk futbolcuyu biliyorum. Ancak onlarla ilgilenmiyorum çünkü Türkiye'de futbolculara çok fazla ücret ödeniyor. Bir takım ilk yarıda, diğeri ise ikinci yarıda iyiydi. Rövanş maçı da kolay geçmeyecek. Rakibimiz son ana kadar savaşacaktır. Ben baskı alında değilim. Sneijder bana göre dünyanın şu anda en iyi üç 10 numarasından biri" dedi.

'Drogba gol attıktan sonra sevinirse bunu yadırgamam'

Gary Cahill, "Drogba insan olarak ve oyuncu olarak çok büyük bir isim. Ona karşı oynamak zor olacak. Ancak bir takım oyunu oynayacağız ve kazanacağız. Drogba tam ayrılacağı zaman bize yüzük hediye etmişti. Ona karşılık bir hediye veremedim bu yüzden. Drogba gol attıktan sonra sevinirse bunu yadırgamam. Çünkü bu Arena'da gol atmak çok önemli" dedi.