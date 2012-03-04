Mourinho: Real Madrid Türkiye Milli Takımı’ndan çok daha iyi!

T24 - Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Nuri Şahin bana göre diğerleri kadar verim vermiyor, oynamayacak futbolcuları oynatacak ya da dalga geçecek durumda değiliz" diyerek, Türk futbolcuya şans vermeyi düşünmediğinin sinyallerini verdi.

Real Madrid’de bu sezon en az forma giyen futbolcu olmasına rağmen (A) Milli Futbol Takımı’nın Slovakya ile yaptığı özel maçta oynayan Nuri Şahin, İspanya’da polemik konusu olmaya devam ediyor.

La Liga’da pazar günü Espanyol ile karşılaşacak Real Madrid’in teknik direktörü Mourinho, düzenlediği basın toplantısında, Nuri ile ilgili yöneltilen sorulara da maruz kaldı.

Portekizli teknik adam, "Kimse gücenmesin ama Real Madrid, Türkiye Milli Takımı’ndan çok daha iyi" diyerek, şunları söyledi: "Kulüpler milli takımlardan daha iyidir ve milli takımda oynamak kulüpte oynamaktan daha kolaydır. Çünkü, kulüp takımları daha güçlüdür. Nuri’nin milli takımında oynaması bizim için mükemmel bir haber. Eğer sezon öncesi hazırlıklarını büyük bir şekilde yapmaya devam eder ve takımla beraber büyürse, şimdikinden çok daha fazlasını verebilir.

Benim görüşüme göre diğerlerinden daha az verim veriyor, oynamayacak futbolcuları oynatacak ya da dalga geçecek durumda değiliz. Lass, Xabi, Khedira ve Granero ile devam ediyorum, Nuri için zor olacak." Bu arada, Arjantinli futbolcu Higuain’in Real Madrid’den gönderelebileceği yönündeki iddialara da cevap veren Mourinnho, "Benim bir futbolcu listem yok, benim için transfer edilemez futbolcular ve Higuain dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Sadece bir aptal onu takımında istemez. Eğer son günlerde iyi oynamadı ya da gol atmadıysa, bu onun en iyi olmayı bıraktığını göstermez. Gitmesini istemek gibi bir niyetim yok" şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam, hafta içinde Londra’ya yaptığı ziyaret sonrasında basında yer alan "sezon sonunda Real Madrid’i bırakıp, İngiltere’ye gideceği" söylentilerine ise "Özel hayatım ile ilgili hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim. Kulübe olan saygımdan, futbolculardan da aynı şekilde istediğim gibi, Madrid dışına çıktığımda kulübü haberdar ediyorum. Sizlerden izin istemek ya da kiminle görüştüğümü söylemek zorunda değilim. Pazartesi günü yeniden gideceğim ve izin isteyeceğimi sanmıyorum " yanıtını verdi.