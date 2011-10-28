-Mourinho: Nuri çağrılırsa hiçbir şey yapamayız MADRİD (A.A) - 28.10.2011 - Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlıktan çıkan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan milli futbolcu Nuri Şahin konusunda sabırlı olunmasını istedi. La Liga'nın 11. haftasında, cumartesi akşamı Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacağı maç için kadroyu açıklayan Mourinho, Nuri Şahin'i kadroya almadı. Real Madrid'in Valdebebas'daki spor tesislerinde basının sorunlarını yanıtlayan Mourinho, 11-16 Kasım'da Türkiye'nin Hırvatistan'a karşı oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası play-off maçları öncesinde Nuri'nin durumunu da değerlendirdi. Portekizli teknik adam, ''Nuri sakat değil, yalan söylemeyelim ancak onu 90 dakika oynatmak bir risk olabilir ama bu tip şeyler milli takımları endişelendirmiyor. Eğer Hiddink onu çağırırsa hiçbir şey yapamayız, çünkü sakat değil'' diye konuştu. Mourinho, ''Rahat olmalıyız, futbol kariyerinde önünde daha 10 yıl var'' diye bahsettiği Nuri'nin, Real Madrid için çok önemli bir futbolcu olduğunu ve takımda Xabi Alonso'nun yerini doldurabilecek tek isim olduğunu ifade etti. ''Nuri doktor kontrolü altında, ancak sınır konulmadan antrenmanlarını yapıyor. Dünkü küçük saha hazırlık maçında 25 dakika oynadı. Ancak henüz onu oynamaya hazır görmüyorum'' diyen Mourinho, Nuri'nin geçen nisan ayından bu yana maç yapmamış olmasından dolayı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.