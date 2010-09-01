Mourinho: 'Mesut'un sosyal ilişkisi sıfır'

T24- Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Mesut Özil'in özellikle İspanyolca bilmemesinden dolayı ''takım arkadaşlarıyla sosyal ilişkisinin sıfır olduğunu'' söyledi.





Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdaki Alman oyuncuların İspanyolca bilmedikleri için takımla kaynaşmalarının henüz kolay olmadığını belirtti.



İspanyol spor gazetesi AS'ta yayımlanan demecinde Mourinho, ''Almanların hayatı zor geçiyor. İspanyolca konuşamıyorlar. Sadece (günaydın) ve (merhaba) diyorlar. Sahada yaptığımız iş çok yoğun. Az da olsa Almanca bilen bir yardımcım olduğu için şanslıyım. Benim söylediklerimi onlara iletebiliyor. Khedira, Özil ile Özil, Khedira ile yaşıyor. İngilizceyi de yarım biliyorlar. Takımla kaynaşmaları henüz kolay değil. Sabır göstermek, zaman vermek gerekiyor'' dedi.



La Liga'nın ilk haftasında Mallorca deplasmanında alınan beraberliğin ilk maç sendromu olduğunu savunan Mourinho, ''İlk maçlar hep çok gariptir. Geçen hafta sonu Bayern Münih kaybetti, İnter berabere kaldı, Juventus kaybetti, Manchester United Fulham ile berabere kaldı. Başka sebep aramıyorum ama başlangıçlarda bu tip sonuçlar hep normaldir'' değerlendirmesini yaptı.



Portekizli teknik adam, ''Madrid'in futboluyla ilgili fikir çatışması yaşadığını ve bunun çözümü için istikrar gerektiğini'' vurgulayarak, ''Ben bunu verebilirim. Bunun için ideal bir teknik direktörüm. Hiçbir şeyden korkum yok'' dedi.



Mourinho, takım içinde tek patronun kendisi olduğunu vurguladı ve ''Eğer Madrid'den ayrılmam gerekirse hemen ertesi gün beni isteyen diğer büyük bir kulüp bulurum'' diyerek her zamanki gibi kendinden çok emin ifadeler kullandı.





'Teknik direktörüm, Harry potter değil'



Jose Mourinho, taraftarlara hitaben, ''Ben bir teknik direktörüm, Harry Potter değil'' dedi.



Takımının La Liga'da yaptığı ilk maçta Real Mallorca ile golsüz berabere kalması üzerine, Real Madrid taraftarlarının tepkisini çeken Mourinho, ''Ben bir teknik direktörüm, Harry Potter değil'' ifadelerini kullandı.



''Nasıl başlarsanız, öyle gider'' lafının doğru olmadığını savunan Mourinho, ''İlk maçlar her zaman tuhaftır'' yorumunu yaptı.



