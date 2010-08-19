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Spor

MOURİNHO, MESUT ÖZİL'İ İLK 11'DE DENEDİ MADRİD (A.A)

19 Ağustos 2010 23:06

-MOURİNHO, MESUT ÖZİL'İ İLK 11'DE DENEDİ MADRİD (A.A) - 19.08.2010 - Real Madrid'e geleli henüz 24 saat olan Mesut Özil, çıktığı ikinci antrenmanda, teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de denendi. Türk kökenli Alman futbolcu Mesut'a önem verdiğini şimdiden gösteren Mourinho, oyuncuları bölerek yaptığı çalışmada Mesut'u as takıma koydu. Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü, kalede Casillas, defansta Alvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Ricardo Carvalho ve Marcelo, orta sahada Fernando Gago, Xabi Alonso, Sergio Canales ve Mesut Özil, forvette ise Cristiano Ronaldo ve Gonzalo Higuain'den oluşan bir 11 kurdu. Bu arada, Real Madrid'in sabahki antrenmanını, ayak bileğine aldığı tekme sonucu sakatlanan Kazim Benzema yarıda bıraktı. Buz tedavisi yapılan Benzema'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Real Madrid, gelecek pazar günü Hercules ile bir hazırlık maçı oynayacak.  Öte yandan Mesut, Alman basınında yayınlanan demeçlerinde, kupa kazanmaya aç olduğu için Real Madrid'i seçtiğini söyledi. 

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