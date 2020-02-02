Mourinho'lu Tottenham Manchester City'ye geçit vermedi

Premier Lig'in 25. haftasında Mourinho'nun Tottenham'ı, sahasında Guardiola'nın Manchester City'sini 2-0'la devirdi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester City, 40. dakikada İlkay Gündoğan'ın ayağından penaltı vuruşundan yararlanamadı. İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Guardiola'nın ekibinde 60. dakikada Oleksandr Zinchenko, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Oyunda üstünlüğü yakalayan Tottenham, 63. dakikada PSV Eindhoven'dan yeni transferi Steven Bergwijn ile 1-0 öne geçti. Hollandalı oyuncu, ilk maçında ilk golünü kaydetti. Londra ekibi, 71. dakikada Heung-Min Son ile farkı 2'ye çıkardı ve maçı da 2-0 kazandı.

Tottenham, bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken, lider Liverpool'un en yakın takipçisi Manchester City ise 51 puanda kaldı.

5 maç sonra kaybeden Guardiola'nın öğrencileri, zirveden 22 puan geride kaldı.