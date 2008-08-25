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Spor

Mourinho kupayla başladı

Normal süresi 2-2 biten ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Roma'yı penaltılarla 8-7 yenen Inter kupanın sahibi oldu.

25 Ağustos 2008 03:00

İtalya Süper Kupası sahibini penaltılarla buldu! Normal süresi 2-2 biten ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Roma'yı penaltılarla 8-7 yenen Inter kupanın sahibi oldu.

Inter'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho da böylece takımın başında ilk kupasını kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ekip Inter oldu. Yeni transferi Muntari ile 1-0 öne geçen Inter'e cevap 40.dakika sonra Romalı De Rossi'den geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Inter Balotelli ile öne geçerken son dakika sahneye çıkan Vucinic Roma adına beraberliği kaydeden golü attı.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererken uzatma dakikalarına geçildi. Bu dakikalarda da her iki takım gol bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Roma adına Vucinic, Baptista, Casetti, de rossi ve Pizarro penaltılarda skora giderken Totti ve Juan topu filelerle buluşturamadılar. Sadece Stankovic'in penaltı atışından yararlanamadığı Inter ise İbrahimovic, Balotelli, Maxvell, Cambiasso, Jimenez ve Zanetti ile penaltı atışlarını olumlu sonuçlandırdı.

Yeni sezona büyük umutlarla girmeye hazırlanan Inter artık gözünü Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

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