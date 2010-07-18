Mourinho, Kenyalı din adamlarından yardım istedi!

T24 - Inter Milan'la yaşadığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ardından, Inter'in kendisine sunduğu sözleşmeden daha düşük bir bedelle Real Madrid'te transfer olan Jose Mourinho, yeni takımındaki görevi öncesi Kenya'da gizli bir yerde görüştüğü din adamlarından başarılı olmak için yardım istedi.



İspanya'nın Real Madrid takımının Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, yeni görevine başlamadan önce Kenya'da din adamlarıyla görüştüğü ve başarılı olmak için yardım istediği ileri sürüldü.



Kenyalı din adamı Mzee Makthub, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada ''yeni takımında başarılı olmak için yardım arayan Mourinho'nun kendisini ziyaret ettiğini'' söyledi.



Mourinho ile 3 Kenyalı din adamıyla birlikte görüştüğünü kaydeden Makthub, ''Onunla bir aracı sayesinde gizli bir yerde biraraya geldik.



Yeni işinde başarılı olmasına yardım etmemizi istedi. Bize Real Madrid'de işinin zor olacağını, birlikte çalıştığı kişilerin saygısını kazanmayı istediğini söyledi'' dedi. Makthub, Mourinho'nun bu talebinin son derece doğal olduğunu ifade etti.





