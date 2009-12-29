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Spor

Mourinho İngiltere'ye dönmek istiyor

Eski Chelsea çalıştırıcısı Jose Maurinho, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine İngiltere'de devam ettmek istediğini söyledi.

29 Aralık 2009 02:00

  T24- İnter'in teknik direktörü, eski Chelsea çalıştırıcısı Jose Mourinho, gelecek sezondan itibaren İngiltere Premier Lig'de bir takım çalıştırmak istediğini söyledi.

Mourinho, İngiltere'den The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevini İngiltere'de devam ettirmek istediğini belirterek, “İngiltere'ye dönmek istiyorum. Hislerini gizleyen erkeklerden değilim. Burada olmayı seviyorum” dedi.

Bir gün İngiltere'ye geri döneceğine olan inancını dile getiren Portekizli teknik adam, “Bir başka takıma geçmek için sezon ortasında takımımı bırakmam. Sezon sonuna kadar Inter'den ayrılmam gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı 2005-2007 yılları arasında Chelsea'ye 6 kupa kazandıran 46 yaşındaki Mourinho, İngiliz takımına 50 yıl aradan sonra 2005 yılında lig şampiyonluğunu tattırmış, ertesi yıl da bu başarıyı sürdürmüştü.

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