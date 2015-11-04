Mourinho için Monaco'dan Chelsea'ye 50 milyon Euro!

Monaco'nun ortaklarından yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho için İngiliz futbol devi Chelsea'ye 50 milyon Euro teklif edildiği doğrulandı.

Goal.com'un haberine göre; İtalyan iş adamı Alessandro Proto, Londra'da Chelsea'nin patronu Roman Abramovic ile görüştü ve Portekizli hocanın durumunu sordu. EFE'ye konuşan Proto, "Mourinho'yu hemen takımın başına getirmek için 50 milyon Euro'luk bir teklif sunduk. Ancak aldığılmız cevap 100 milyon Euro'ydu. Bu miktar biraz abartılmış gibi görünüyor" dedi.

Abramovic'in, paranın miktarından ziyade Mourinho'yu dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gördüğü için teklifi reddettiği iddia edildi.