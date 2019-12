Mourinho, Guti'yi gözden çıkardı

T24 - Real Madrid'in başına geçmesi için Inter ile olan sözleşmesini feshetmesi beklenen Jose Mourinho, "Real Madrid'e gururlu, ancak oldukça alçak gönüllü olarak geleceğim" dedi.





Mourinho, İspanya'nın AS gazetesinde bugün yayımlanan demecinde, "Real Madrid'de takım yaratmak için hiç kimseyi taklit etmeyeceklerini, takımın kendi kimliğini bulmasının yollarını arayacağını" söyledi. Real Madrid ile sözleşmeleri 1 yıl sonra sona erecek Guti ve Raul'a da mesaj yollayan Mourinho, "Raul hakkında hiçbir şey işitmedim ve eğer isterse onunla bir görüşme yapmak hoşuma gider. Guti'nin ise söylediği her şeyi duydum. Fikir değiştirmesi bir şey değiştirmez, benim için dışarda" açıklamasında bulundu.







'Milito Inter'de kalmalı'







Real Madrid'e transfer edilebilecek futbolcularla ilgili de değerlendirmeler yapan Portekizli teknik adam, şunları söyledi:





"Çalıştığım kulüplerin futbolculara çılgın paralar ödemesi hoşuma gitmez. Eğer fiyatı abartılıysa hayır derim. Eğer uygun olursa Real Madrid'e, Di Maria'nın transfer edilmesini isterim. Maicon'un fiziki gücü çok yüksek. Onun gibi bir futbolcuya sahip olmak hoşuma gider. Coentrao, Marcelo ile benzer karakterde. İki benzer futbolcu istemem. De Rossi'nin gelmesi bana göre imkansız çünkü Romalı. Milito ise Inter'in. Her kulüp onu gözü kapalı alır, ama Milito Inter'de kalmalı, sözleşmesini uzatmalı ve daha fazla para kazanmalı."







'Benim Madridim her zaman kazanacak'







"Benim Madridim her zaman iyi ve hücum oynayacak, kazanacak" diyerek iddialı konuşan Mourinho, hücumda daha iyi olmaları için defansta 3-4 iyi futbolcu istediğini vurguladı.





Portekizli teknik adam, Real Madrid'de tek sorumlu olması gerektiğini, spor direktörü Jorge Valdano'nun pozisyonun kendisini etkilemeyeceğini belirtti. Real Madrid'in gerektiğinde basına kapalı antrenmanlar yapacağını şimdiden açıklayan Mourinho, "hepimizden daha büyük" diye tanımladığı Madrid'in kazanması için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.







'Oğlum Barcelonalı değil'







Bu arada, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın "Mourinho'nun çocuklarından biri Barcelonalı" şeklindeki sözünü yalanlayan Mourinho, "Benim oğlum Barcelonalı değil. O, babasına hayran ve babasına kimin saygı duyduğunu biliyor. Babasına 90 dakika hakaret eden bir takımı tutamaz" ifadelerini kullandı.