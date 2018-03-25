T24 LogoT24 Logo
Spor

Mourinho, gözden çıkardığı Pogba'nın yerine 2 futbolcunun ismini verdi

Kırmızı Şeytanlar, sezon sonu Pogba ile yollarını ayırıyor

25 Mart 2018 23:31

Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho yaz transfer dönemine damga vuracak transferler için düğmeye bastı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; son günlerde Pogba ile arası açılan Portekizli menajer Jose Mourinho, Fransız yıldızın satılmasında yönünde bir rapor hazırladı. Mourinho, Pogba'dan gelecek para ile de eski takımı Real Madird'den iki yıldızı takıma kazandırmanın planlarını yapıyor. Bu isimler ise Toni Kroos ve Raphael Varane...

Pogba'yı 230 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle satmanın planlarını yapan Manchester United yönetimi, Real Madridli yıldızların bonservisine böylelikle bütçe ayrımanın planlarını yapıyor. Marca'ya göre Real yönetimi Varane için 80 milyon euro, Toni Kroos içinse 115 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Mourinho'nun önümüzdeki sezon için transfer listesinde yer alan diğer isimler ise PSG'den Marco Verratti, Marquinhos ve Juventus'tan da Alex Sandro var.

ETİKETLER

MourinhoPogbaManchester UnitedPogba gözden çıkarıldıyeni transferToni KroosRaphael Varane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24