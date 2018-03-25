Mourinho, gözden çıkardığı Pogba'nın yerine 2 futbolcunun ismini verdi

Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho yaz transfer dönemine damga vuracak transferler için düğmeye bastı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; son günlerde Pogba ile arası açılan Portekizli menajer Jose Mourinho, Fransız yıldızın satılmasında yönünde bir rapor hazırladı. Mourinho, Pogba'dan gelecek para ile de eski takımı Real Madird'den iki yıldızı takıma kazandırmanın planlarını yapıyor. Bu isimler ise Toni Kroos ve Raphael Varane...

Pogba'yı 230 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle satmanın planlarını yapan Manchester United yönetimi, Real Madridli yıldızların bonservisine böylelikle bütçe ayrımanın planlarını yapıyor. Marca'ya göre Real yönetimi Varane için 80 milyon euro, Toni Kroos içinse 115 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Mourinho'nun önümüzdeki sezon için transfer listesinde yer alan diğer isimler ise PSG'den Marco Verratti, Marquinhos ve Juventus'tan da Alex Sandro var.