Mourinho: Drogba'da hala katil içgüdüsü var

2 senelik bir ayrılıktan sonra tekrar İngiltere'ye Chelsea formasına geri dönen 36 yaşındaki Didier Drogba, antrenmanlarda gösterdiği başarılı performansla Chelsea'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu memnun etti.

Sercan Sapanatan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İngiliz basınına konuşan Portekizli teknik adam, Drogba transferi hakkında en ufak bir kaygısının olmadığını ve tecrübeli golcünün hala katil içgüdüsüne sahip olduğunu ve rakip takım defans oyuncularının korkulu rüyası olmaya devam ettiğini söyledi. Mourinho açıklamalarının devamında "Drogba fiziksel ve tekniksel açıdan çok iyi durumda. Mental açıdanda durumu çok iyi, antrenmanlarda üst düzey performans sergiliyor. O her zaman rekabete açık ve kazanma arzusu hep var. Drogba bu sene bizim için çok önemli işler yapacağına eminim" dedi.