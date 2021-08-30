Mourinho'dan Trabzonspor'un paylaşıma beğeni ve yorum

Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un Instagram hesabından yapılan paylaşıma yorum yapıp beğendi.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçın ardından Trabzonspor'un Instagram hesabından paylaşım yapıldı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da futbolseverleri şaşırtan bir yorumun altına imza attı. Mourinho, paylaşımı beğenip alkış yorumu yaptı.

Roma ile Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşmıştı. Roma iki maçta da Trabzonspor'u yenerek grupları kalmayı başarmıştı. İkinci maçın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, Trabzonspor'a övgüler dizmişti.