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Spor

Mourinho: Bu beyi tanımıyorum MADRİD (A.A)

18 Ağustos 2011 08:08

-Mourinho: Bu beyi tanımıyorum MADRİD (A.A) - 18.08.2011 - Barcelona'nın Real Madrid'e karşı kazandığı İspanya Süper Kupası'nı değerlendiren Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonlarına doğru iki takım arasında çıkan olaylar sırasında Barcelona yardımcı antrenörü Tito Villanova'nın kulağını sıkmasıyla ilgili yöneltilen soruya ''Bu beyi tanımıyorum'' cevabını verdi. Süper Kupa'nın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan birinci maçından sonra ve ikinci maçtan önce basın toplantılarına yardımcısı Aitor Karanka'yı gönderen Mourinho, Nou Camp'ta aldıkları 3-2'lik yenilgiden sonra basının karşısına çıktı. ''Ben sadece kendi takımımdan sorumluyum. Diğerleri benim alanıma girmiyor'' diyerek Barcelona ile ilgili yöneltilen hiçbir soruya cevap vermeyen Mourinho, saha içinde çıkan olaylarla ilgili de takımını savundu. Bir gazetecinin ''Çıkan olaylarda futbolcularınız tavrı ve Tito Villanova'nın kulağını sıkmanız sizin futbol felsefesine uygun mu?'' şeklindeki sorusuna Mourinho, ''Bu beyi tanımıyorum'' cevabını verdi. Takımının oyunundan çok memnun olduğunu kaydeden Portekizli teknik adam, ''Daha öncede söylemiştim bu yazın en önemli ama sezonun en önemsiz kupası. İyi futbol oynadık ama tabii ki kazanmadığımız için memnun değiliz'' dedi. Mourinho ayrıca, bu zamana kadar çalıştırdığı her takımın ikinci sezonunda daha iyi oynadığını belirtip, ''Ben her zaman, çalıştırdığım takımlar ikinci sezonda daha iyiler dedim. Barça karşısında gösterdik ki, geçen sezondan daha iyi bir takımız. Bu sezon daha az mı çok mu kupa kazanacağız göreceğiz. Ama bu akşam Real Madrid baştan sona mükemmel oynadı'' dedi. Maçın uzatma dakikalarında Messi'ye yaptığı faulden dolayı Marcelo'nun kırmızı kart görmesiyle iki takım futbolcuları arasında saha kenarında kargaşa yaşanmıştı. Televizyon kameralarına yansıyan görüntülerde, futbolcuların yanına giden Mourinho, arkası dönük olan Barcelona yardımcı antrenörü Villanova'nın kulağını sıkarken, Villanova ise hemen dönüp Mourinho'yu ittirmişti.

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