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MOURINHO, ASHLEY COLE'UN TRANSFERİNİ İSTEDİ ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2010 13:12

-MOURINHO, ASHLEY COLE'UN TRANSFERİNİ İSTEDİ ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Real Madrid futbol takımının teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Chelsea'de oynayan Ashley Cole'un transfer edilmesini istediği öne sürüldü. Sun gazetesinde yayımlanan haberde, Real Madrid Genel Menajeri Jorge Valdano ile konuşan Mourinho'nun, futbolcu için Chelsea'ye 20 milyon sterlin teklif edilmesi yönündeki fikrini ilettiği ve Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart ile takas ihtimalini de gündeme getirdiği belirtildi. Haberde, gazeteye bilgiyi ileten kaynağın, ''Mourinho, takımında tecrübeli ve kendine güvenen isimler istiyor. Ashley Cole da bu kriterlere uyuyor'' şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

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