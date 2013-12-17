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Yaşam

Motosikletten düşen genç kadını TIR ezdi

Antalya'da korkunç ölüm. Motosikletten düşen 22 yaşındaki Perihan Yüksek'i TIR ezdi

17 Aralık 2013 15:56

 

Anatalya’nın Alanya İlçesi’nde plajlarda fotoğrafçılık yapan 22 yaşındaki Perihan Yüksek, erkek arkadaşının kullandığı motosikletten düşüp, arkadan gelen TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya’dan Alanya yönüne seyreden 28 yaşındaki Fatih Karaduman yönetimindeki 07 NVA 31 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Perihan Yüksek, dün saat 20.30 sıralarında Sanayi Kavşağı’na geldiklerinde dengesini yitirerek düştü. Milliyet'te yer alan habere göre, yola savrulan Yüksek’e, arkadan gelen 32 yaşındaki Mehmet Özgen yönetimindeki  TIR çarptı. Tonlarca ağırlığındaki TIR’ın üzerinden geçtiği Yüksek, feci şekilde can verdi. Kazanın ardından durmayarak kaçan TIR sürücüsü Mehmet Özgen, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından Tosmur Beldesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Perihan Yüksek’in yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Yüksek’in cenazesi Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu’na götürüldü. Polis, motosiklet sürücüsü Fatih Karaduman’ı da ifadesine başvurmak için gözaltına aldı.

 

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