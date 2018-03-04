Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu motosikletten düşen Tayfun Kaykal (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi D10 Blok önünde medyana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden Tayfun Kaykal motosikletten düştü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Kaykal ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kaykal yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Kaykal\'ın bir ay sonra ikinci çocuğunun dünyaya geleceği öğrenildi. Kaykal\'ın cenazesinin yarın Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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