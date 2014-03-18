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Motosikletten düşen arkadaşına böyle sarıldı

İstanbul’da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı, sürücüsü Uğur Topaç hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen bir arkadaşı Topaç’ın cesedine sarılarak uzun süre ağladı

18 Mart 2014 14:32

İstanbul Taksim Meydanı yakınında kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı, sürücüsü Uğur Topaç, hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Topaç’ın yakınları, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Bir arkadaşı Topaç’ın cesedine sarılarak ağladı.

Kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Divan Kavşağı Taksim yönünde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Topaç (20) 81 BN 601 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, caddede birkaç takla attıktan sonra durabildi. Motosikletinden düşerek sürüklenen Topaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemelerinde Topaç’ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Arkadaşının cesedine sarılarak uzun süre ağladı

 

20 yaşındaki Uğur Topaç’ın ölüm haberini alan yakınları kısa sürede olay yerine geldi. Arkadaşlarından biri Uğur Topaç’ın cansız bedeninin üzerine yatarak ona sarıldı, gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren kişi, olay yerindeki polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmasına rağmen, cesete sarılmak için uzun süre direndi. Bu sırada haberi alarak kaza yerine gelen motosiklet sürücüsünün diğer arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

İncelemelerin ardından Topaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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