Motosikletten çiftlik evine av tüfeğiyle ateş açtılar

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, motosikletteki 2 kişi, yol kenarından Necati Güçtekin\'in çiftlik evine av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Güçtekin\'in kendisinden 1 ay önce haraç istediğini öne sürdüğü şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Olay, geçen cuma günü, Bayındır\'ın Çayiçi mevkisinde meydana geldi. Bölgeye sabah saatlerinde motosikletle gelen 2 kişi, yoldan Necati Güçtekin\'in çiftlik evine av tüfeğiyle 5 el ateş açıp, kaçtı. Evin bahçesinde park halindeki kamyonet ile prefabrik evin duvarına isabet eden fişekler, hasara yol açtı. Olay sırasında eşi ve 3 torunuyla evde olan Necati Güçtekin, büyük korku yaşadı. Ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri, saldırganların kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede kimlikleri belirlenen saldırganlar, dün, polis bölgesinde yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan Necati Güçtekin, bu kişilerin yaklaşık 1 ay önce kendisinden 150 bin lira haraç istediğini öne sürerek, 2 hafta önce ise aracının lastiklerinin kesildiğini söyledi.

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