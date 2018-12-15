T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklette tehlikeli yolculuk

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde plakasız motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 3 genç yürekleri ağza getirdi

15 Aralık 2018 20:58

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde plakasız motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 3 genç yürekleri ağza getirdi.
İnegöl\'ün Mahmudiye Mahallesi\'ndeki Ağaç İşleri Sanayi girişinde, 3 genç cadde üzerinde ilerleyen motosiklette tehlikeli hareketler yaptı. Gençlerden ikisi motosiklet üzerinde, biri ise diğerlerinin omuzlarında akrobatik hareketler sergiledi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen olay sırasında, motosikletteki gençler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAMahallesi AğaçSanayiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24