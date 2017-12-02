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Motosikletliye tabanca çeken otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisine korna çalan motosikletliye tabanca çeken otomobil sürücüsü G

02 Aralık 2017 00:49

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova ilçesinde, kendisine korna çalan motosikletliye tabanca çeken otomobil sürücüsü G.B.C., gözaltına alındı.
Ankara Caddesi\'nde otomobil sürücüsü, kendisine korna çaldığını iddia ettiği motosiklet sürücüsüne tabanca çekti. Motosiklet sürücüsü, kask kamerasına yansıyan olayın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün G.B.C. olduğunu tespit etti. Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde oturan ve araç alım satımı yaptığı belirlenen G.B.C., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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