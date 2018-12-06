Motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan kasksız genç öldü

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeki traktörün römorkuna çarpan motosikletin kasksız sürücüsü lise öğrencisi Sefa Kocabaş (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Kırkağaç\'ın kırsal Bakır Mahallesi, 41 Sokak\'ta meydana geldi. Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4\'üncü sınıf öğrencisi Sefa Kocabaş yönetimindeki 45 PA 2915 plakalı motosiklet, park halindeki traktörün römorkuna çarptı. Kazada, kaskı bulunmayan Kocabaş, başına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sefa Kocabaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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