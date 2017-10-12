Motosikletine iple bağladığı köpeği koşturdu

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da, bir motosiklet sürücüsünün boğazına ip geçirdiği sokak köpeğini koşturarak yoluna devam etmesi, tepkiye yol açtı.

Öğle saatlerinde Eyübiye Mahallesi\'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi, motosikletinin arkasına iple bağladığı köpeği koşturarak yoluna devam etti. Bu durumu görenler tepkilerini gösterdi. Cep telefonuyla görüntülenen motosiklet sürücüsü, uzun bir süre peşinden koşan köpeğiyle birlikte kimseye aldırış etmeden kilometrece yol katlederek, ara sokaklarda gözden kayboldu.



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