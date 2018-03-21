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Motosikletin çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde şehit annesi Havva Dağ (69), yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi

21 Mart 2018 15:54

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinde şehit annesi Havva Dağ (69), yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam 23 Nisan Caddesi Kısakahyaoğlu Konağı önünde meydana geldi. Hamdi Burak Oğuz (38) yönetimindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ\'a çarptı. Dağ, olay yerinde hayatını kaybettti. Motosiklet sürücüsü Oğuz, Havva Dağ\'ın öldüğünü fark edince kaçtı.
ŞEHİT ANNESİ ÇIKTI
Kazada hayatını kaybeden Havva Dağ\'ın oğlu jandarma er Davut Dağ\'ın, 1994 yılında Tunceli\'de PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

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