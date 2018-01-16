T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosikletin çarptığı belediye mali işler müdürü ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK(Aydın), (DHA)- KUŞADASI'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarptığı Kuyucak Belediyesi Mali işler Müdürü 57 yaşındaki Esin Özkaya ağır yaralandı

16 Ocak 2018 08:55

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK(Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarptığı Kuyucak Belediyesi Mali işler Müdürü 57 yaşındaki Esin Özkaya ağır yaralandı. 
Kaza, İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Kuyucak Belediyesi Mali İşler Müdürü Esin Özkaya yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Coşkun (20), yönetimindeki plakasız motosikletle Özkaya\'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Özkaya\'yı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özkaya\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Coşkun ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk kazanın ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne gelerek doktorlardan Özkaya\'nın durumu hakkında bilgi aldı. Metin Ertürk, \"Şu anda çok üzgünüz. Belediyemizin Mali İşler Müdürü Esin Özkaya\'nın trafik kazası sonrasında yaralandığı bilgisini aldık. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Kendisine acil şifalar diliyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKUYUCAKAydın DHA KUŞADASIKuyucak Belediyesi MaliMüdürüEsinCaddesiMüdürü EsinMustafa CoşkunNazilli Devlet HastanesiBuradaKaza ardındanBelediye Başkanı Metin ErtürkMetin ErtürkBelediyemizin Mali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24