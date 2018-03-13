Motosikletçiler çocuklar için sürdü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçlarına dikkat çekmek için toplanan birçok motosiklet kulübü üyesi, yapılan basın açıklamasının ardından Gündoğdu Meydanı\'ndan Üçkuyular Vapur İskelesi\'ne toplu halde motosiklet sürdü.

İzmir\'deki motosiklet kulüpleri, çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarına dikkat çekmek için, saat 20.00\'da Gündoğdu Meydanı\'nda toplandı. Etkinliğe, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de katıldı. Basın açıklamasını okuyan motosiklet sürücüsü Deniz Özek, \"Türkiye\'nin gündeminde görünürlük kazanan, çocuklara yönelik cinsel istismar olayı, siyasi, ideolojik, dini ve etnik kimliklere bakılmaksızın toplumun her kesimini etkiliyor. Bir toplumun geleceği olan çocukların böyle bir şiddete maruz kalmamaları için toplumdaki tüm paydaşların, kimliklerini ve dünya görüşlerini bir kenara bırakıp seferber olmaları ve ortak bir eylem planı etrafında harekete geçmeleri gerekiyor. Siyasiler bu konuda ne kadar çalışma yaparsa yapsın buna ek olarak güçlü bir sivil inisiyatif de gerekmektedir\" dedi.

Hükümetin çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda yaptığı söylem, politika ve faaliyetlerini gözden geçirmeye çağırmak amacıyla buluştuklarını vurgulayan Özek, \"Sadece biz motosikletçiler değil tüm Türk milleti aynı şeyi istiyor. Sayın kanun yapıcılar bu suçları işlediği kesinleşenler hakkında kararlar böyle olmamalı. En ağır en unutamayacakları cezaları almalılar. Bunun aksi kararlar bizi, Türk toplumunu çok yaralıyor.\" dedi.

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