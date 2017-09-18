Motosiklet üzerindeki 4 gencin tehlikeli yolculuğu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta 2 kişilik motosiklete kask takmadan binen 4 gencin tehlikeli yolcuğu görenleri şaşırttı.

Bahçelievler Mahallesi’nden kent merkezine giden motosiklette 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Gençlerden 3\'ünün 2 kişilik koltuğa, birisinin de önde aradaki boşluğa oturduğu görüldü. Hiçbirisi de kask takmayan gençlerden 2\'si gidonu tutarken arkadaki 2\'si de düşmemek için birbirlerinin omuzlarından tuttu. Motosikletle yokuş inen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.



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