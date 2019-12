Motosiklet tutkunları, eğitimsiz olmaz!

Motosiklet tutkunlarının en sevdiği aylar başladı. Yollar onları bekliyor. Ancak eğitim hepsinden önce geliyor.



Yıl içinde motosiklet kullanmak için en güzel zamanlar bu aylar. Ne yazın yakıcılığı, ne kışın iç ürperten soğuğu var. Zaten bütün kış ev-iş arasında hayatlarımız kısır döngüye girmişken yeşilin her yerden fışkırdığı bu günlerde motosiklet sürmek kadar keyif veren çok az şey var hayatımızda. Hürriyet’ten Ayşe Şule Bilgiç, motosiklet mevsiminin açıldığı günlerde tatsızlıklarla karşılaşmamak için yapılması gerekenleri anlattı…



Güneş, baştan çıkarıcı doğa, eve tıkılıp kalmanın verdiği buhranlar bir araya gelince hafta sonları motosiklet sevdalıları için bayram gibi. Ama millet olarak alıştığımız gibi her bayramda büyük acılar yaşarız biz. Güzel günlerin üstüne kaza haberleri kara bulut gibi çöker. Tanıdığımız ya da tanımadığımız birisi olması fark etmez her kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden sevdalının yerinde kendimiz olabileceği düşüncesi aklımızdan bir kere bile geçtiğinde uğruna uykusuz kaldığımız, aylarca didinip para biriktirdiğimiz, ilk gördüğümüzde aşık insanlar gibi kalbimizi çarptıran canım motorumuz bile soğuk bir metal parçası gibi gelebilir zamanla.



Nasıl olacak peki? Çevremizdeki insanları sihirli değnekle değiştirmemiz mümkün değil. Fizik kurallarını da değiştiremeyiz. O zaman tek değişebilir unsur biz-kendimiz kalıyoruz. Kendimizi değiştirmemiz gerekli. Daha iyi bir sürücü olmamız, daha az risk alırken bu ikitekerden daha fazla keyif almamız lazım. İş dönüp dolaşıp eğitime geliyor. Bundan 3-4 yıl önce Türkiye’de kurumsal olarak ciddi eğitim veren neredeyse hiçbir yer yoktu. Son yıllarda çığ gibi artan motosiklet sürücüsü karşısında sorumlu birkaç firma son derece ciddi eğitim merkezleri açtılar. Ancak talep beklendiği gibi çok yüksek değil. Çoğu sürücü hala kendi becerilerinin yeterli olduğunu düşünüyor. Oysa bir defa eğitime giden herkes alınacak yolun daha ne kadar uzun olduğunun farkında.



Ayrıca şunu da ayırt etmek lazım. İki çeşit eğitim var, birisi temel sürüş becerilerini geliştiren eğitimler, diğeri daha çok gerçek sürüş koşullarında kendini geliştirmeye dayalı olanlar. Her ikisi de çok önemli. Hem motosikletimize iyi hakim olmamız hem de sürüş esnasında ne yaptığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Benim özellikle önerdiğim eğitimlerin detayları aşağıda mevcut. Sürüş becerilerini geliştirmek isteyenler için motosiklet firmalarının düzenlediği, Honda Güvenli Sürüş, BMW Rider Academy ve Vespa Academy eğitimlerini tavsiye ediyorum. Gerçek yol koşullarında sürüşünü geliştirmek isteyenler için ise OMM ARA ve EMOK ARA eğitimlerini takip etmelerini öneriyorum. İnanın bu eğitimlerden sonra motosiklet hayatınız beklemediğiniz kadar değişecek.



Honda Güvenli Sürüş: http://www.honda.com.tr/motosiklet/learning_center.htm



BMW Rider Academy: http://www.bmw-motosiklet.com/1960.aspx



Vespa Academy: http://www.vespaacademy.com/



EMOK: ttp://www.emok.org/index2.php?Id=15



OMM: http://www.ommriders.com/



BMW Borusan uzun ve keyifli bir hafta sonu öneriyor



16-19 Mayıs arasındaki uzun haftasonu tatili için bir planınız yoksa BMW Motorrad tarafından düzenlenen Long Weekend etkinliğini kaçırmayın derim. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon için 16 Mayıs’ta debriyaj bırakıp Antalya’ya varılıyor. Özenle seçilmiş 5 Yıldızlı bir otelde yorgunluk atılıyor. Sonraki iki gün dileyen BMW Motorrad tarafından hazırlanmış gezi ve eğlence aktiviteleri bombardımanına dalıyor, dileyen otelin kendisini otelin konforuna emanet edip kafasını dinliyor. Son gün yine gruplar halinde dönüş yoluna çıkılıyor. Geçen yıl büyük bir başarıyla gerçekleştirilen bu organizasyon bu yıl da eminim gidenlere unutamayacakları kadar uzun ve keyifli bir kaçamak sunacak.