Motosiklet sürücüsü kazada öldü, eşi ağır yaralandı

Atilla ATMACA/HALKAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Halkapınar ilçesinde süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Özer Mandal (40) öldü, eşi Gülden Mandal (40) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Halkapınar ilçesi Karayusuflu Mahallesi\'nde meydana geldi. Serhat İpek yönetimindeki 42 E 1935 plakalı süt kamyonu ile Özer Mandal yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Özer Mandal ile eşi Gülden Mandal ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Özer Mandal ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Gülden Mandal da aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazadan sonra kamyon sürücüsü Serhat İpek, jandarma tarafından gözaltına alındı.



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